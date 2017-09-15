Події

21:09 15.09.2017

У планах Меркель наразі зустрічі лідерів "нормандської четвірки" немає

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявляє, що наразі у графіку канцлера Німеччини Ангели Меркель немає зустрічі лідерів держав у "нормандському форматі" (Німеччина, Франція, Україна, Росія).

"Немає планів з проведення розмови на вищому рівні", - сказав він в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах 14-ої щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві в п'ятницю.

За словами посла, канцлер зараз зайнята передвиборчою кампанією в Бундестаг.

Вибори в Бундестаг Німеччини заплановані на 24 вересня.

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