Події

21:16 15.09.2017

Страхова рада Техасу оцінила збитки штату від урагану "Гарві" в $19 млрд

Найбільша в США асоціація страховиків Страхова рада Техасу оцінила збитки, яких зазнав штат від урагану "Гарві", майже в $19 млрд, повідомляє в п'ятницю агентство "Ассошіейтед прес".

Майже в $3 млрд страховики оцінили збиток штату, завданий потужними вітрами урагану, ще в $4,75 млрд - пошкодження, які отримали застраховані понад 250 тис. легкових і вантажних автомобілів.

Крім того, за оцінками Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях, повені, спричинені ураганом "Гарві", заподіяли шкоду застрахованим за цією статтею домовласникам на суму в $11 млрд. Великих фінансових втрат від повені штат зазнав тільки після урагану "Катріна", коли сума становила $16 млрд.

Ураган "Гарві" обрушився на штат Техас наприкінці серпня і зруйнував або пошкодив понад 250 тис. будинків.

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