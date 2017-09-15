На Шрі-Ланці від нападу крокодила загинув британець

На Шрі-Ланці після атаки крокодила помер британець. Це підтвердив роботодавець чоловіка.

Як розповіли очевидці, 24-річного Пола МакКліна з графства Суррей крокодил затяг у річку, напавши на нього, коли той мив руки.

Загиблий був кореспондентом видання Financial Times.

Місцева поліція повідомила, що пошукова команда флоту Шрі-Ланки знайшла тіло пана МакКліна в лагуні.

"Пол МакКлін був видатним молодим журналістом з великим майбутнім у FT. Ми будемо сумувати за ним", - написав у Twitter редактор Financial Times (FT) Лайонел Барбер.

Згодом з'явилася офіційна заява видання, у якій зокрема йшлося: "Наші думки та найглибші співчуття зараз адресовані родині Пола, його друзям та близьким, і ми просимо, аби ЗМІ поважали їхню конфіденційність у цей важкий час".

Пол МакКлін, випускник Оксфорда, був членом команди FT в Лондоні.

Керівник брюссельського бюро газети Алекс Баркер, згадуючи колегу, сказав, що той був першим, хто з'ясував, скільки саме міжнародних угод повинна буде переглянути Британія після "брекзиту".

"Це була кропітка робота. Але як же він змушував нас сміятися", - додав він.

Напад крокодила стався в популярному серед серферів районі Arugam Bay на південному сході Шрі-Ланки.

Власник місцевої серферської школи Вафаз Лафір розповів, що у серферів щойно закінчився урок, як їх покликали рибалки на допомогу.

"Рибалки побачили, як на нього напав крокодил, і почали кричати, аби серфери прийшли допомогти", - розповів він.

"Коли вони прибігли, його вже не можна було врятувати, бо крокодил вже затяг його у воду, тож вони нічого не бачили", - додав чоловік.

За його словами, вперше у цій річці загинула людина.

"Було три напади на рибалок. Але вони не померли, а були поранені", - додав Лафір.