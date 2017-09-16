Події

07:37 16.09.2017

Бойовики за добу 30 разів обстріляли позиції сил АТО, один військовослужбовець поранений

Бойовики незаконних збройних формувань за минулу добу здійснили 30 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"В кінці минулої доби обстановка в районі проведення АТО кілька загострилася. З Донецького і Маріупольського активність ворога перейшла на Луганський напрямок ... Всього за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 30 разів порушили перемир'я. 9 разів ворог застосовував міномети калібру 82 міліметра. На кожен другий обстріл бойовиків сили АТО відкривали вогонь. В результаті бойових дій один український військовий отримав поранення", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру в Фейсбук.

На Луганському напрямку ввечері бойовики обстрілювали околиці Кримського з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів, і район Новотошківського - з мінометів калібру 82 мм.

На Донецькому напрямку після 18.00 бойовики обстрілювали околиці Авдіївки з мінометів і великокаліберних кулеметів, околиці Пісок - з мінометів, а околиці Світлодарська - з гранатометів.

На Маріупольському напрямку бойовики ввечері обстрілювали позиції сил АТО поблизу Водяного.

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