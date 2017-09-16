Події

07:44 16.09.2017

Президент Еквадору дізнався про камеру спостереження в своєму кабінеті

Президент Еквадору Ленін Морено дізнався, що в його кабінеті встановлено ​​камеру спостереження, про яку йому нічого не повідомили під час вступу на посаду. Він написав у твіттері, що шокований і знаходиться в люті. На думку президента, це злочин проти недоторканності приватного життя.

У службі охорони Морено розповіли, що камера встановлена ​​сім або вісім років тому і проходила в документах як частина меблів. У той час президентом був Рафаель Корреа, який залишив посаду в травні цього року.

 

Ленін Морено змінив Корреа на посаді глави держави. Раніше він працював віце-президентом з 2007 по 2013 рік.

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