Президент Еквадору дізнався про камеру спостереження в своєму кабінеті

Президент Еквадору Ленін Морено дізнався, що в його кабінеті встановлено ​​камеру спостереження, про яку йому нічого не повідомили під час вступу на посаду. Він написав у твіттері, що шокований і знаходиться в люті. На думку президента, це злочин проти недоторканності приватного життя.

У службі охорони Морено розповіли, що камера встановлена ​​сім або вісім років тому і проходила в документах як частина меблів. У той час президентом був Рафаель Корреа, який залишив посаду в травні цього року.

!Sorprendido y furioso! Cámara oculta en mi despacho, transmitiendo a control remoto. Eso es delito de violación a la intimidad. — Lenín Moreno (@Lenin) 15 сентября 2017 г.

Ленін Морено змінив Корреа на посаді глави держави. Раніше він працював віце-президентом з 2007 по 2013 рік.