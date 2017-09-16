Події

07:48 16.09.2017

Троє дітей загинули під час пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі

Троє дітей, за попередніми даними, загинули під час пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі, повідомив радник начальника Головного управління Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці в Facebook.

Сайт "Думська" також пише про 4-х постраждалих дітей.

Співробітник Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Євген Кавун повідомив журналістам, що пожежа в таборі виникла близько 23.30. ЇЇ площа склала близько 1 тис. кв.м. Гасінням пожежі займалися 40 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. Вкрай ускладнювало гасіння пожежі відсутність в пожежних гідрантах і порожнє пожежне водоймище. Через це воду до пожежі довелося доставляти за 1200 м.

Табір "Вікторія" - муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тис. дітей, в т.ч. діти з багатодітних та малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів та турнірів, олімпіад і змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці.

У травні ц.р. президент України Петро Порошенко зустрічався в таборі з дітьми.

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