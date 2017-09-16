Події

07:51 16.09.2017

ІД взяло на себе відповідальність за теракт в метро Лондона

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух на станції метро "Парсонс грін" в Лондоні, повідомляє в п'ятницю інформаційний портал Site, що відслідковує активність терористів в інтернеті.

У п'ятницю в вагоні на станції метро "Парсонс грін" в Лондоні стався вибух, в результаті якого постраждали 29 осіб.

У поліції Лондона кваліфікували випадок, що стався, як теракт і заявили, що в дію було приведено саморобний вибуховий пристрій.

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