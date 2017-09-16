Події

07:57 16.09.2017

Facebook припинив показувати рекламу антисемітів

Адміністрація Фейсбук в п'ятницю оголосила, що видалила антисемітську рекламу з соціальної мережі після звернення новинного порталу ProRepulica.

Журналісти ProRepublica поскаржилися на те, що алгоритми мережі дозволяють цілеспрямовано показувати тематичну рекламу людям, що ідентифікують себе як "евреєненависник", "як спалювати євреїв" або "історія, як євреї руйнують світ". Вони заплатили $ 30 за рекламу для цих цільових груп, і фейсбук схвалив її за 15 хвилин.

Зазвичай просувати рекламу можна, орієнтуючись на записи в графах "освіта" і "місце роботи". Однак в них можна вписати все, що завгодно.

У керівництві компанії телеканалу CNN заявили, що число облікових записів з образливими анкетами було "неймовірно низьким".

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