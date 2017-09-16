Екс-посол США в Україні сумнівається в готовності РФ погодитися на миротворчу місію на всій непідконтрольній частині Донбасу

Колишній посол США в Україні (1998-2000 роки) Стівен Пайфер заявляє, що сумнівається в готовності Росії погодитися на миротворчу місію на всій території непідконтрольної частини Донбасу.

"Я скептично ставлюся до пропозиції Путіна, я сподіваюся, що помиляюся і Росія насправді намагається вибратися з ситуації, в яку завела себе на Донбасі. Але ситуація виглядає так, що пропозицію необхідно взяти і змінити, зробити так, щоб миротворці були не тільки на лінії дотику, але на всій території Донбасу, і могли бути на кордоні, але я не думаю, що Росія погодиться на це", - сказав він журналістам в куллуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? і що це означає для України?" в Києві в п'ятницю.

За словами С.Пайфера, запланована на наступний тиждень зустріч президента України Петра Порошенка та президента США Дональда Трампа важлива вже своїм фактом проведення, а оскільки вона буде проходити в рамках Генеральної асамблеї ООН, то під час зустрічі сторони можуть обговорити питання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Говорячи про санкції, посол підкреслив важливість збереження фокусу міжнародної громадськості не тільки на Донбасі, але і в Криму.

Колишній посол США в Україні (2003-2006 роки) Джон Гербст сказав, що в питанні надання Україні летальної зброї рішення залишається за Д.Трампом і не виключив, що воно може бути прийнято до кінця 2017 року.