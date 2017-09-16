Тропічний шторм "Норма" посилився до урагану

Тропічний шторм "Норма", що знаходиться в південній частині півострова Каліфорнія в Мексиці, посилився до урагану. Про це повідомляється на сайті Національного центру США по попередженню ураганів (NHC).

За даними центру, "Норма" буде продовжувати посилюватися протягом наступних кількох днів. Зараз пориви вітру урагану досягають 121 км / год. Він рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю трохи більше 3 км / год. У центрі спрогнозували, що ураган може вразити південні частини мексиканського штату Нижня Каліфорнія, в якому розташовано безліч туристичних курортів.

Ураган "Гарві" обрушився на південно-східне узбережжя США 25 серпня. Його називали найсильнішим ураганом за останні 12 років в Штатах. Жертвами удару стихії стали 82 людини. Влада Техасу заявила, що ураган завдав шкоди штату на суму $ 125 млрд.

На початку вересня в Карибському басейні утворився ураган "Ірма". Його жертвами на Карибських островах стали понад 30 осіб. Потім ураган обрушився на штат Флорида. Викликані ураганом дощі і бурі призвели до затоплення центру Майамі. Також без електрики залишилися понад 3 млн осіб. Сукупний збиток від двох ураганів, за оцінками експертів, склав $ 290 млрд.