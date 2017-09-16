Події

08:32 16.09.2017

Прокуратура Луганської області оголосила про підозру "прокурору Генпрокуратури ЛНР"

Прокуратура Луганської області спільно з Управлінням СБУ оголосили про підозру так званому "прокурору Генеральної прокуратури" терористичної організації "ЛНР", повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

В результаті досудового розслідування прокуратура Луганської області з'ясувала, що житель Луганська ініціював і добровільно погодився на призначення його "начальником слідчого відділення слідчого Управління по Артемівському району Луганська Генеральної прокуратури "ЛНР".

Обіймаючи вказану посаду, підозрюваний здійснював дії, спрямовані проти громадян України, які проживають на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області.

Начальнику слідчого відділення Управління по Артемівському району Луганська Генеральної прокуратури "ЛНР" заочно повідомили про підозру в участі в терористичній організації (ч.1 ст.258-3 КК України).

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