Радбез ООН назвав "вкрай провокаційним" черговий пуск ракети КНДР

Члени Ради Безпеки засудили черговий пуск ракети КНДР. Вони назвали його вкрай провокаційним.

"Рада Безпеки засуджує вкрай провокаційний пуск балістичної ракети КНДР", - зачитав журналістам голова РБ ООН у вересні, постпред Ефіопії при ООН Текеда Алему заяву для преси РБ ООН.

Як наголошується в заяві, "РБ ООН підкреслила, що всі держави-члени повинні в повній мірі, всебічно і негайно виконувати всі відповідні резолюції РБ ООН".

Члени Ради Безпеки також заявили про "життєво важливу необхідність" КНДР "негайно показати щиру прихильність денуклеаризації за допомогою конкретних дій" і підкреслили важливість роботи над зниженням напруженості на Корейському півострові.

Як повідомлялося, Північна Корея в п'ятницю здійснила черговий ракетний пуск. За даними південнокорейських військових, ракета, запущена з району Пхеньяна, пролетіла 3,7 тис. км, досягнувши максимальної висоти польоту в 770 км. За інформацією влади Японії, балістична ракета КНДР пролетіла над японською територією і впала в Тихий океан в 2 тис. км від мису Ерімо на Хоккайдо.

США, Японія і Південна Корея майже відразу ж після запуску запросили проведення термінових консультацій в закритому форматі.

11 вересня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Північної Кореї. Рішення стало реакцією на шосте за рахунком і найпотужніше ядерне випробування, проведене КНДР 3 вересня.