Львівський суд не обрав Сакварелідзе запобіжний захід

Галицький районний суд Львова не обрав запобіжний захід члену партії "Рух нових сил", соратнику лідера цієї партії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі Давиду Сакварелідзе.

Про це повідомив сам Д.Сакварелідзе.

"Галицький суд щойно задовольнив наше клопотання і залишив мене без будь-якої міри запобіжного заходу, розуміючи напевно, що вручена підозра, як і вся справа в цілому, абсолютно "порошкові" і не мають під собою реальних підстав", - написав він на своїй сторінці В Фейсбук.

У своєму повідомленні Д.Сакварелідзе подякував ряду народних депутатів, які "приїхали мене (Д.Сакварелідзе - ІФ) підтримати і висловили готовність взяти на поруки" і суддю за "проявлену порядність".

"Наша боротьба триває, адже справа не тільки в мені. Ми не заспокоїмося, поки не звільнимо кожного нашого товариша і не зупинимо політичні репресії, поки не доб'ємося перемоги України!", - написав Д.Сакварелідзе.

Як повідомлялося, Галицький районний суд Львова в п'ятницю ввечері приступив до обрання запобіжного заходу члену партії "Рух нових сил", соратнику лідера цієї партії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі Давиду Сакварелідзе.

Відповідне відео із зали суду розміщено на сторінці партії "Рух нових сил" в Фейсбуці.

Д.Сакварелідзе, звертаючись до судді, закликав його не обирати ніякого запобіжного заходу, запевнивши, що буде з'являтися до суду і до слідчого, давати показання.

До суду прибули деякі народні депутати України та активісти.

14 вересня Д.Сакварелідзе оголосили про підозру у вчиненні низки правопорушень у зв'язку з подіями на українсько-польському кордоні 10 вересня. Згідно з озвученою правоохоронцем інформацією, Д.Сакварелідзе підозрюється в скоєнні правопорушень, передбачених ст.293 (групове порушення громадського порядку), ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон), ч.2 ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

15 вересня прокуратура заявила, що має намір клопотати про обрання Д.Сакварелідзе запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на судовому засіданні 18 вересня.