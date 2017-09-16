Події

12:08 16.09.2017

В Одеській області – жалоба через загибель дітей у дитячому таборі

В Одеській області оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю дітей у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі.

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook коротко написав: "На Одещині траур". А в прес-службі обладміністрації агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що керівник області має намір підписати відповідне розпорядження одразу по прильоті в Одесу з перерваного відрядження.

Як повідомлялося, пожежа в таборі "Вікторія" виникла близько 23.30 п'ятниці. Вогонь повністю знищив двоповерхову дерев'яну будівлю, в якій на момент пожежі перебувало 42 дитини. Після гасіння пожежі рятувальники знайшли обгорілі останки двох дітей. Ще одну дівчинку шукають. Попередньо повідомлялося про загибель трьох дітей. Також двоє дітей 2006 р. були госпіталізовані.

Гасінням пожежі займалися 40 людей особового складу ДСНС і 9 одиниць техніки. Гасіння пожежі вкрай ускладнювала відсутність води у пожежних гідрантах і порожня пожежна водойма. Через це воду до пожежі довелося доставляти за 1200 м.

За фактом пожежі і загибелі дітей поліція почала кримінальне провадження за попередньої кваліфікації ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Табір "Вікторія" – муніципальний дитячий табір, в якому щорічно коштом міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тис. дітей, зокрема діти із багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів і турнірів, олімпіад та змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці.

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