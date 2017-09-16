Події

12:23 16.09.2017

Поліція вилучила у пасажира Київського метро гранату і димові шашки

Правоохоронці виявили у пасажира Київського метрополітену на станції "Вокзальна" боєприпаси, частину яких він нібито знайшов у Рівненській області, решту – замовив в Інтернеті.

Як повідомляє в суботу відділ комунікації поліції Києва, під час відпрацювання території столичного метро в рамках операції "Зброя та вибухівка" співробітники управління поліції метрополітену помітили у вестибюлі підозрілого молодика і запросили його в кімнату поліції. Під час особистого огляду у 22-річного чоловіка виявили та вилучили небезпечні предмети: гранату РГД-5, запал до неї, димові шашки і глушники до автомата.

Правоохоронці встановили особу затриманого – ним виявився уродженець Чернігівської області, якого раніше не притягували до кримінальної відповідальності. За його словами, частину боєприпасів він нібито знайшов у Рівненській області, інші небезпечні предмети замовив через Інтернет. Молодий чоловік відмовився пояснювати, куди і навіщо перевозив боєприпаси.

Слідчий відділ відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі. Боєприпаси відправлені на експертизу.

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