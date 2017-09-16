Кабмін проводить верифікацію формули ціни на газ для населення

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет Міністрів України проводить верифікацію формули ціни на газ для населення.

"Ми вважаємо, що ціна на газ має формуватися у відповідності до ринку газу та згідно з формулою, найголовніше, щоб ця формула була справедливою. Зараз наша технічна служба працює над тим, щоб зробити верифікацію формули формування ціни газу", – сказав він на брифінгу в кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві у суботу.

Прем'єр зазначив, що уряд перебуває в "достатньо якісному" співробітництві з Міжнародним валютним фондом.