Події

12:35 16.09.2017

Кабмін проводить верифікацію формули ціни на газ для населення

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет Міністрів України проводить верифікацію формули ціни на газ для населення.

"Ми вважаємо, що ціна на газ має формуватися у відповідності до ринку газу та згідно з формулою, найголовніше, щоб ця формула була справедливою. Зараз наша технічна служба працює над тим, щоб зробити верифікацію формули формування ціни газу", – сказав він на брифінгу в кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві у суботу.

Прем'єр зазначив, що уряд перебуває в "достатньо якісному" співробітництві з Міжнародним валютним фондом.

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Інтерфакс-Україна
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