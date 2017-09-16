Події

12:56 16.09.2017

Гройсман виступає за створення Міністерства ветеранів, триває робота над його концепцією

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що підтримує ідею створення Міністерства з питань ветеранів, зараз тривають переговори в рамках коаліції про терміни і формат його створення.

"Це хороша ідея, я вважаю, що вона є необхідною, і зараз ми... проводимо консультації в коаліції про те, як його створити, в якій формі, в які терміни, які будуть інституційні завдання міністерства", – сказав він на брифінгу в кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві у суботу.

Прем'єр зазначив, що питання створення відомства перебуває на технічній стадії.

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