Гройсман виступає за створення Міністерства ветеранів, триває робота над його концепцією

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що підтримує ідею створення Міністерства з питань ветеранів, зараз тривають переговори в рамках коаліції про терміни і формат його створення.

"Це хороша ідея, я вважаю, що вона є необхідною, і зараз ми... проводимо консультації в коаліції про те, як його створити, в якій формі, в які терміни, які будуть інституційні завдання міністерства", – сказав він на брифінгу в кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві у суботу.

Прем'єр зазначив, що питання створення відомства перебуває на технічній стадії.