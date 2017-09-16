Події

13:40 16.09.2017

Дитячий табір в Одесі, на пожежі в якому загинули діти, в червні отримав приписи щодо забезпечення заходів безпеки

Дитячому табору "Вікторія" в Одесі, на пожежі в якому загинули діти, в червні надали певні приписи щодо забезпечення заходів безпеки, зокрема протипожежних заходів, повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

"Було встановлено, що в червні цей санаторій і цей директор отримали припис про підключення пожежної сигналізації до пожежного пульта, чого не було зроблено. Було ще кілька приписів з точки зору безпеки", – сказав Г.Зубко агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в суботу в Києві.

Він зазначив, що причина пожежі поки що не встановлена.

"Те, що ми побачили по ходу подій: пожежна команда прибула через 4 хвилини, і якби був нормальний тиск у гідрантах, то їм не треба було б розвертатися 1,5 км. Зараз комісія буде безпосередньо займатися тиском у гідрантах. Найголовніше, що вода там є, але втрачено хвилини", – повідомив Г.Зубко.

Він також розповів, що тривають пошуки дівчинки з кімнати №11. Останки двох дітей з цієї ж кімнати раніше знайшли рятувальники.

Як повідомлялося, пожежа в таборі "Вікторія" виникла близько 23.30 п'ятниці. Вогонь повністю знищив двоповерхову дерев'яну будівлю, в якій на момент пожежі перебували 42 дитини. Після гасіння пожежі рятувальники знайшли обгорілі останки двох дітей. Ще одну дівчинку шукають. Попередньо повідомлялося про загибель трьох дітей. Також двоє дітей 2006 р.н. були госпіталізовані.

Пожежу гасили 40 людей особового складу ДСНС і 9 одиниць техніки. Вкрай ускладнювала гасіння пожежі відсутність в пожежних гідрантах тиску і порожня пожежна водойма. Через це воду до пожежі довелося доставляти по 1200 м.

За фактом пожежі і загибелі дітей поліція почала кримінальне провадження за попередньої кваліфікації ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Табір "Вікторія" – муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тис. дітей, зокрема діти із багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів і турнірів, олімпіад та змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці.

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