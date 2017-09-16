Події

13:48 16.09.2017

Київ 17 вересня може побити температурний рекорд

Найближчої доби, 17 вересня, в Україні переважатиме тепле і сухе повітря, лише на заході та півночі більш вологе, повідомляє Укргідрометцентр.

Очікується погода без опадів, лише вночі та вранці у більшості північних областей та на крайньому заході країни невеликий, вдень у західних областях місцями помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 12-17°, у південній частині до 20°, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 8-10°; вдень 29-34°, у західних, північних, Полтавській і Харківській областях 24-29°, на крайньому заході 18-23°.

У Києві – вночі місцями короткочасний дощ, можлива гроза, вдень без опадів, температура повітря вночі 13-15°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 17 вересня найвища температура повітря вдень була +28,5 у 1939 році, найнижча вночі +1 у 1952 році.

18 вересня – без опадів, лише вночі у західних та місцями в Житомирській області короткочасний дощ. Вітер південний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень у західних та Житомирській областях 14-19°, на решті територій 29-34°, у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій та Черкаській областях 22-27°.

У Києві – без опадів; температура повітря вночі 15-17°, вдень 23-25°.

16 вересня на 9 годину температура води в Чорному й Азовському морях була 20-23°, в Дніпрі біля Києва 17°.

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