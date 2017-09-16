Український військовий поранений напередодні під час обстрілу Кримського на Луганщині

Український військовий зазнав поранень напередодні внаслідок обстрілу бойовиками н.п. Кримське (Луганська обл.), повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Загиблих за минулу добу немає, але один військовий зазнав поранень у Кримському під час ворожого обстрілу", – сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що бойовики за минулу добу здійснили 30 обстрілів позицій Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції, унаслідок поранений один український військовослужбовець.