Якщо трагедія в одеському таборі сталася через недбалість, то винних необхідно жорстко покарати – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що якщо пожежа в таборі "Вікторія" в Одесі, де загинули діти, виникла через недбальство, то винних необхідно жорстко покарати.

"Ситуація, яка сталася в Одесі, – це просто жахливо, я говорив сьогодні з головою державної адміністрації – вони створили комісію. Попередня інформація, що цей комплекс було обстежено в травні і на пожежну безпеку. Що сталося – встановить слідство", – сказав він журналістам у кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві у суботу.

Прем'єр наголосив, що це жахлива трагедія, і висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Як повідомлялося, пожежа в таборі "Вікторія" виникла близько 23.30 п'ятниці. Вогонь повністю знищив двоповерхову дерев'яну будівлю, в якій на момент пожежі перебувало 42 дитини. Після гасіння пожежі рятувальники знайшли обгорілі останки двох дітей. Ще одну дівчинку шукають. Попередньо повідомлялося про загибель трьох дітей. Також двоє дітей 2006 р. були госпіталізовані.

Гасінням пожежі займалися 40 людей особового складу ДСНС і 9 одиниць техніки. Гасіння пожежі вкрай ускладнювала відсутність води у пожежних гідрантах і порожня пожежна водойма. Через це воду до пожежі довелося доставляти за 1200 м.

За фактом пожежі і загибелі дітей поліція почала кримінальне провадження за попередньої кваліфікації ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Табір "Вікторія" – муніципальний дитячий табір, в якому щорічно коштом міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тис. дітей, зокрема діти із багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів і турнірів, олімпіад та змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці.