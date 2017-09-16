Держгеонадр призупинив низку ліцензій "Нафтогазу" – глава НАК

Державна служба геології і надр (Держгеонадр) перешкоджає нормальній роботі НАК "Нафтогаз України" і її дочірніх компаній, заявив голова правління НАК Андрій Коболєв.

"Вони не тільки не продовжують ліцензії "Укрнафти" за рішенням суду, а й забирають ліцензії "Нафтогазу", не продовжують ліцензії "Укргазвидобування", – сказав він журналістам у кулуарах 14-ї щорічної конференції YES, що проходить 15-16 вересня у Києві.

А.Коболєв уточнив, що 14 вересня було рішення суду першої інстанції, ініційоване Держгеонадрами, про призупинення дії низки ліцензій.

"Ми ще поборемося", – наголосив глава НАК.

Він не знає, чим керується відомство в таких діях, проте сказав, що радив керівництву Держгеонадр "жити не однією каденцією".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи на прохання журналістів ситуацію в Держгеонадрах, зазначив, що систему відомства "треба перебудовувати з точки зору її прозорості". Глава уряду також заявив, що готовий і далі підтримувати "Укргазвидобування" в його роботі з нарощування видобутку.

"Ви ж знаєте, що я підтримую "Укргазвидобування". А інакше як би вони домоглися зростання видобутку на 600-700 млн кубів на рік? Без моєї допомоги, вони, напевно, жодного куба не видобули б", – сказав В.Гройсман.