Події

15:48 16.09.2017

Українець Гриб після лікарні знову перебуває в краснодарському СІЗО

Адвокат громадянина України Павла Гриба, що перебуває в СІЗО Краснодара (РФ), Андрій Сабінін підтвердив, що його підзахисний був у лікувальному закладі, але наразі знову в СІЗО.

"Справді, вчора Павла вивозили в лікувальний заклад. Це не пов'язано з погіршенням здоров'я. Комісія лікарів вирішувала питання про можливість перебування в СІЗО, про наявність/відсутність захворювань, які цьому перешкоджають. Письмового висновку поки що немає, вихідні", – написав він на сторінці у "Фейсбуці" у суботу.

А.Сабінін зазначив, що П.Гриб повернувся в СІЗО.

Як повідомлялося, 28 серпня колишній співробітник Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив, що спецслужби РФ викрали його 19-річного сина Павла під час відвідин Білорусі, куди той поїхав 24 серпня (Гомель) на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. За домовленістю, Павло мав повернутися того ж дня. Коли наступного дня він не повернувся, І.Гриб поїхав в Гомель на його пошуки.

За його словами, на території Білорусі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), ініціатором розшуку є ФСБ РФ у Краснодарському краї в Сочі.

7 вересня стало відомо, що П.Гриб перебуває в слідчому ізоляторі на території РФ у Краснодарі.

14 вересня адвокат А.Сабінін повідомив, що П.Гриб отримав в СІЗО продукти, речі та гроші, питання з ліками на той час вирішувалося.

15 вересня сестра П.Гриба Ольга Гриб повідомила, що його перевели з СІЗО в Краснодарі (РФ) в лікарню, але в яку і чому – невідомо. "До нього не пускають ні українських консулів, ні незалежних лікарів", – сказала О.Гриб.

Вона допустила, що російські спецслужби можуть спробувати через своїх лікарів спростувати його діагноз – "синдром портальної гіпертензії", через який П.Гриб змушений щодня приймати певні ліки.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що П.Гриба перевели з СІЗО №5 в лікарню.

У МЗС також висунули вимогу російській стороні негайно дозволити українським лікарям провести обстеження П.Гриба.

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