Із початку 2017 року на Донбасі унаслідок конфлікту загинули 68 цивільних осіб, 315 дістали поранень

Жертвами конфлікту в Донецькій і Луганській областях з початку поточного року серед цивільного населення стали 383 людини – 68 загиблих і 315 поранених, повідомив глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан.

"Посол наголосив, що в 2017 році цивільне населення (на Донбасі – ІФ) і далі страждає через конфлікт. СММ вже підтвердила 383 жертви серед цивільного населення: 68 загиблих і 315 поранених", – йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ на сторінці у "Фейсбуці" в суботу.