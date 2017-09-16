Події

17:37 16.09.2017

У 2016 році на Донбасі внаслідок конфлікту загинули 88 цивільних осіб, 354 поранені

Жертвами конфлікту в Донецькій і Луганській областях у 2016 році серед цивільного населення стали 442 людини – 88 загиблих і 354 поранених, йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ "Жертви серед цивільного населення на сході України. 2016 рік", оприлюдненому в суботу, 16 вересня.

"За підтвердженими даними СММ, у 2016 році в Донецькій і Луганській областях зафіксовано 442 випадки жертв серед цивільного населення: 88 загиблих і 354 поранених. Такі випадки спостерігалися переважно в Донецькій області", – йдеться у звіті спецмісії.

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