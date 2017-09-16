Пропозиція РФ про миротворців на Донбасі далі розділить Україну, а не вирішить конфлікт

Спеціальний представник Державного департаменту США на переговорах з питань України Курт Волкер вважає, що пропозиція Росії про введення миротворців на Донбас розділить Україну, а не вирішить конфлікт.

"Було дуже цікаво минулого тижня бачити, як Росія пропонує миротворчу місію, місію ООН, щось, що Росія раніше заявляла, що не підтримуватиме, щось, що було запропоновано після консультацій в Нормандські форматі зі США та іншими. Деталі того, що було запропоновано, я думаю, насправді ще більше розділять Україну, а не вирішать проблему", – сказав він в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це значить для України?" в Києві в суботу.

При цьому спецпредставник Держдепу вважає, що сам факт пропозиції важливий і вартий вивчення.

"Якщо ми зможемо прийти до моменту обговорення міжнародної сили для гарантування безпеки, яка замінить російські сили і проводитиме моніторинг важкого озброєння і контролюватиме кордон – це буде суттєвим кроком вперед, базою для реалізації Мінських угод і відновлення територіальної цілісності", – сказав К.Волкер.

За його словами, Україна має бути впевнена, що миротворча місія сприятиме відновленню територіальної цілісності, а не розділить території України.