Події

18:16 16.09.2017

Пропозиція РФ про миротворців на Донбасі далі розділить Україну, а не вирішить конфлікт

Спеціальний представник Державного департаменту США на переговорах з питань України Курт Волкер вважає, що пропозиція Росії про введення миротворців на Донбас розділить Україну, а не вирішить конфлікт.

"Було дуже цікаво минулого тижня бачити, як Росія пропонує миротворчу місію, місію ООН, щось, що Росія раніше заявляла, що не підтримуватиме, щось, що було запропоновано після консультацій в Нормандські форматі зі США та іншими. Деталі того, що було запропоновано, я думаю, насправді ще більше розділять Україну, а не вирішать проблему", – сказав він в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це значить для України?" в Києві в суботу.

При цьому спецпредставник Держдепу вважає, що сам факт пропозиції важливий і вартий вивчення.

"Якщо ми зможемо прийти до моменту обговорення міжнародної сили для гарантування безпеки, яка замінить російські сили і проводитиме моніторинг важкого озброєння і контролюватиме кордон – це буде суттєвим кроком вперед, базою для реалізації Мінських угод і відновлення територіальної цілісності", – сказав К.Волкер.

За його словами, Україна має бути впевнена, що миротворча місія сприятиме відновленню територіальної цілісності, а не розділить території України.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Навіть якщо Росія виконає Мінські угоди, санкції через Крим залишаться в силі

Волкер планує зустрітися з Сурковим в жовтні і обговорити питання безпеки і територіальної цілісності України

Кількість жертв пожежі у дитячому таборі в Одесі збільшилася до трьох

Із початку 2017 року на Донбасі унаслідок конфлікту загинули 68 цивільних осіб, 315 дістали поранень

Український військовий поранений напередодні під час обстрілу Кримського на Луганщині

ОСТАННЄ

Британський маршал авіації обраний головою Військового комітету НАТО

У Міноборони Білорусі спростовують твердження про те, що в навчаннях "Захід-2017" беруть участь 100 тисяч військових

У Барселоні мери міст Каталонії зажадали референдуму про самовизначення

Крулько обраний заступником голови партії "Батьківщина"

Генпрокуратура відкриває справи на підставі доказів, а не через бажання звести рахунки з опонентами

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
каталог чехлов для мобильных телефонов
РЕКЛАМА