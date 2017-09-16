Гелетей повідомив про розслідування інциденту з журналістом Ткачем

Начальник Управління державної охорони (УДО) Валерій Гелетей повідомив про розслідування інциденту з журналістом "Радіо Свобода" Михайлом Ткачем.

"За фактом інциденту розпочато внутрішнє розслідування, на час якого його фігуранти тимчасово відсторонені від виконання обов'язків. У разі встановлення порушень, винні будуть покарані", – повідомила прес-служба УДО.

В.Гелетей також зателефонував головному редактору "Радіо Свобода" і вибачився перед журналістом "за поведінку співробітників вчора ввечері". Він повідомив, що з ранку намагався зв'язатися з М.Ткачем і запросив його на зустріч "у будь-який зручний для нього час".

Як повідомлялося, М.Ткач заявив про напад на нього з колегою співробітників Управління державної охорони. "Тільки в Конча-Заспі біля одного з ресторанів, де в цей час перебував президент Порошенко, прем'єр-міністр Гройсман, віце-спікер Геращенко і кілька політиків, на мене і оператора вчинили напад співробітники Управління державної охорони, намагаючись перешкодити зйомці", – написав він на своїй сторінці у "Фейсбук".