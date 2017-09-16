Події

19:07 16.09.2017

Гелетей повідомив про розслідування інциденту з журналістом Ткачем

Начальник Управління державної охорони (УДО) Валерій Гелетей повідомив про розслідування інциденту з журналістом "Радіо Свобода" Михайлом Ткачем.

"За фактом інциденту розпочато внутрішнє розслідування, на час якого його фігуранти тимчасово відсторонені від виконання обов'язків. У разі встановлення порушень, винні будуть покарані", – повідомила прес-служба УДО.

В.Гелетей також зателефонував головному редактору "Радіо Свобода" і вибачився перед журналістом "за поведінку співробітників вчора ввечері". Він повідомив, що з ранку намагався зв'язатися з М.Ткачем і запросив його на зустріч "у будь-який зручний для нього час".

Як повідомлялося, М.Ткач заявив про напад на нього з колегою співробітників Управління державної охорони. "Тільки в Конча-Заспі біля одного з ресторанів, де в цей час перебував президент Порошенко, прем'єр-міністр Гройсман, віце-спікер Геращенко і кілька політиків, на мене і оператора вчинили напад співробітники Управління державної охорони, намагаючись перешкодити зйомці", – написав він на своїй сторінці у "Фейсбук".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Навіть якщо Росія виконає Мінські угоди, санкції через Крим залишаться в силі

Волкер планує зустрітися з Сурковим в жовтні і обговорити питання безпеки і територіальної цілісності України

Кількість жертв пожежі у дитячому таборі в Одесі збільшилася до трьох

Пропозиція РФ про миротворців на Донбасі далі розділить Україну, а не вирішить конфлікт

Із початку 2017 року на Донбасі унаслідок конфлікту загинули 68 цивільних осіб, 315 дістали поранень

ОСТАННЄ

Британський маршал авіації обраний головою Військового комітету НАТО

У Міноборони Білорусі спростовують твердження про те, що в навчаннях "Захід-2017" беруть участь 100 тисяч військових

У Барселоні мери міст Каталонії зажадали референдуму про самовизначення

Крулько обраний заступником голови партії "Батьківщина"

Генпрокуратура відкриває справи на підставі доказів, а не через бажання звести рахунки з опонентами

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА