Успіхи України – це її сила в питанні повернення територій

Спеціальний представник Державного департаменту США на переговорах з питань України Курт Волкер вважає, що Українська держава має зосередитися на досягненні успіхів в економіці і боротьбі з корупцією, що допоможе в питанні повернення територій.

"США мають намір допомагати в тій мірі, в якій можливо. ...Одним з найдієвіших інструментів, які має Україна в питанні повернення своїх територій – це сила України, яка базується на успіхах цієї країни, це і економічне зростання, і боротьба з корупцією, і вільне переміщення, і модернізація. Все це зміцнює Україну і зробить її привабливішою для всіх сусідів. Я вважаю, що це дуже важливий інструмент, яким треба користуватися", – сказав він під час 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві в суботу.

За його словами, Україні необхідно сконцентруватися на досягненні верховенства права, безпеки, економічного зростання тощо.