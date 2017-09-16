Президент Ісландії прийняв відставку прем'єра у зв'язку зі скандалом навколо листа для засудженого за педофілію

Президент Ісландії Гвюдні Йоуханнессон прийняв відставку прем'єр-міністра країни Б’ярні Бенедиктссона після того, як партія "Світле майбутнє" заявила про вихід з урядової коаліції після скандалу з листом батька глави уряду на підтримку засудженого за педофілію, повідомляє в суботу агентство "Ассошіейтед прес" .

Імовірно, позачергові вибори відбудуться 4 листопада цього року.

Напередодні партія "Світле майбутнє" оголосила про вихід з урядової коаліції в зв'язку з інформацією про те, що батько Б.Бенедиктссона написав рекомендаційного листа для чоловіка, засудженого у 2004 році за звинуваченням у педофілії.

З'ясувалося, що Б.Бенедиктссон знав про листа, але не попередив про це членів партії.

Свою посаду Б.Бенедиктссон зайняв у січні цього року.