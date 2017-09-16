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19:18 16.09.2017

Порошенко підписав указ про соціальний захист дітей загиблих журналістів

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про додаткові заходи щодо соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлена ​​інвалідність в зв'язку з виконанням професійних обов'язків".

Відповідний указ від 16 вересня оприлюднено на сайті глави держави в суботу.

"В Україні будуть створені додаткові правові підстави для призначення стипендій президента України дітям журналістів, які під час виконання професійних обов'язків загинули або померли, в тому числі в районі проведення антитерористичної операції", - сказано в указі.

Глава держави доручив Кабінету міністрів підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" про визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлена ​​інвалідність I групи в зв'язку з виконанням професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої ​​соціальної уваги та підтримки.

У 2015 році П.Порошенко прийняв рішення про збільшення розмірів цих стипендій до 1,5 прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого законом.

15 серпня 2017 указом глави держави встановлені президентські стипендії дітям журналістів, які загинули під час виконання своїх обов'язків: Валерії Кравчук (дочки журналіста Сергія Ніколаєва), Кірі Лабуткіній (дочки журналіста Дмитра Лабуткіна) і Максиму Веремію (синові журналіста В'ячеслава Веремія).

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