Події

19:27 16.09.2017

Саакашвілі не виженуть з України і не заарештують через інцидент на ПП "Шегині"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської обласної державної адміністрації, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі не буде виселений з України і не буде арештований у зв'язку з інцидентом на ПП "Шегині", що стався 10 вересня.

"Я як генеральний прокурор чітко вам кажу: Саакашвілі не буде арештований у цій справі, Саакашвілі не може бути екстрадований з цієї країни, поки у нього є посвідка на постійне проживання або інші документи, які він подав", - сказав генпрокурор в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "чи став світ новим? І що це значить для України?" в Києві в суботу.

Разом з тим, генпрокурор додав: "Ті, хто його (М.Саакашвілі - ІФ) переправляв через кордон, матимуть проблеми з кримінальною справою, але не будуть арештовані. Ті, хто бив українських прикордонників, матимуть справу з кримінальним провадженням і будуть заарештовані та повинні сидіти сім років, щоб всі політики запам'ятали - можна мітингувати, навіть треба, але не можна при цьому бити солдатів, які захищають український кордон!".

Як повідомлялося, в липні президент України Петро Порошенко позбавив М.Саакашвілі українського громадянства. 10 вересня М.Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні прихильників, які фактично прорвали кордон. Під час інциденту постраждали 13 поліцейських і 9 прикордонників.

Держприкордонслужба склала 69 протоколів за ст.204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону). 14 учасників подій (4 журналісти і 10 іноземців) повернулися в пункт пропуску, де підписали відповідні протоколи, також протокол був зачитаний М.Саакашвілі.

12 вересня в рамках розслідування кримінальних проваджень за фактами інциденту на ПП "Шегині" поліція Львівської області затримала п'ятьох активних учасників подій. Правоохоронці також встановили особи шести можливих організаторів порушення громадського порядку поблизу державного кордону, а також 32 активних учасників подій.

У середу суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб стосовно двох учасників подій на ПП "Шегині".

12 вересня співробітники Держприкордонслужби вручили М.Саакашвілі у Львові протокол про незаконний перетин кордону. Політик підписав його зі своїми запереченнями. На 18 вересня у Львівській області призначено судове засідання з розгляду цього протоколу.

М.Саакашвілі заявив, що має намір прибути до Києва 19 вересня.

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