США не готують свій документ з ініціативи щодо миротворців ООН на Донбасі, але готові обговорювати принципи мандата

Спеціальний представник Державного департаменту США на переговорах з питань України Курт Волкер заявляє, що США не готують власний документ з ініціативи про миротворчу місію ООН на Донбасі, але готові обговорювати принципи мандата такої місії.

"Ні, ми не готуємо власний документ, є пропозиція Росії, вона така, як я говорив раніше, вона не робить все, що потрібно, щоб відновити цілісність країни, скоріше, підсилює поділ", - сказав він журналістам на брифінгу в Києві в суботу .

При цьому спецпредставник зазначив, що вихід Росії з такою ініціативою цікавий можливістю переходу до обговорення і винесення дискусії на рівень Ради безпеки ООН.

"Йдуть дискусії. Росія запропонувала свою ідею в Нью-Йорку. Ми в Раді безпеки, Україна в Радбезі, Франція, Німеччина, Швеція, інші - ми говоримо про це, поговоримо на цю тему в Нью-Йорку наступного тижня", - запевнив К.Волкер.

Він зазначив, що має намір провести зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

"Більш важливо на даному етапі - правильно сформувати принципи (мандата місії - ІФ)", - сказав спецпредставник.