Волкер планує зустрітися з Сурковим в жовтні і обговорити питання безпеки і територіальної цілісності України

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер повідомив про майбутню в жовтні зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

"Я відвідав лінію конфлікту в Авдіївці ... я сподіваюся, що знову відвідаю місця на українській стороні ... Що стосується іншого боку лінії розмежування, .. тут треба домовлятися з тими людьми, і ось чому я зустрічався з паном Сурковим, і в жовтні знову буду зустрічатися з ним. Сподіваюся, що я буду на окупованій території і колись буде відновлено український суверенітет на цій території", - сказав він в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? і що це означає для України?" в Києві в суботу.

Пізніше К.Волкер розповів журналістам, що на майбутній у жовтні зустрічі з В.Сурковим обговорить питання відновлення територіальної цілісності і безпеку України.

"Теми, які буду обговорювати з містером Сурковим, - це відновлення української територіальної цілісності і суверенітету, безпека українських громадян незалежно від національності або релігії", - сказав він.

Спецпредставник Держдепу також зазначив, що Росія "на папері" підписалася під цими принципами, оскільки вони містяться в Мінських угодах.