Події

19:48 16.09.2017

Навіть якщо Росія виконає Мінські угоди, санкції через Крим залишаться в силі

Спеціальний представник Державного департаменту США на переговорах з питань України Курт Волкер впевнений, що навіть якщо Росія виконає Мінські угоди, то санкції з РФ не будуть зняті з огляду на анексію Криму.

"Санкції проти Росії двох типів: ті, які введені з-за відсутності виконання Мінських домовленостей, і інші, які введені з-за анексії Криму. (...) Навіть якщо Росія виконає це (Мінські угоди - ІФ), якщо ми побачимо відновлення українського суверенітету над Донбасом, не має значення, через який саме створений нами механізм. Санкції, введені через Крим, залишаються", - сказав він журналістам в Києві в суботу.

К.Волкер також зазначив, що санкції впливають на Росію і продовжені на тривалий термін.

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