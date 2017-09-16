Події

20:09 16.09.2017

Генпрокуратура відкриває справи на підставі доказів, а не через бажання звести рахунки з опонентами

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що Генпрокуратура не стане інструментом для зведення рахунків політичних опонентів або знищення тих, кого не любить велика частина суспільства.

"Я відкидаю можливість відкриття кримінальних справ на замовлення, я не "стіл замовлень". Якщо комусь із політиків хочеться назвати злочинцем свого опонента, це не означає, що генпрокурор повинен негайно взяти під козирок", - заявив генпрокурор в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві в суботу.

Він підкреслив, що підставою для відкриття кримінальної справи є тільки факти незаконних дій. "Так, я знаю, що є багато людей в цій країні, в чесності яких сумнівається суспільство, але між сумнівами і доказами є величезна дистанція", - пояснив він.

"Я не дам перетворити Генпрокуратуру на знаряддя для знищення тих, кого не любить велика частина суспільства", - запевнив Ю.Луценко.

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