Події

20:16 16.09.2017

Крулько обраний заступником голови партії "Батьківщина"

У суботу в Києві пройшов 14-й з'їзд партії ВО "Батьківщина", на якому Івана Крулько обрали заступником керівника партії і членом президії політичної ради, повідомила прес-служба партії "Батьківщина".

"Партія має майбутнє, якщо у неї є свіжа кров. Іван Крулько тривалий час очолював "Батьківщину молоду" і при ньому вона стала кращою серед "молодіжок" інших політсил", - цитують слова першого заступника голови партії "Батьківщина" Івана Кириленка в прес- службі.

Кандидатуру І.Крулько висунула лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Вона впевнена, що цей депутат є людиною, яка уособлює майбутнє "Батьківщини".

"Це молодіжне сильне крило і його представництво буде дуже до речі для партії", - підкреслила Ю.Тимошенко.

Крім того, на порядку денному з'їзду виносилися питання про участь політичної сили у виборах місцевих голів і депутатів в 201 об'єднаній територіальній громаді (ОТГ), які відбудуться 29 жовтня 2017, відкликання депутатів місцевих рад на підставі норм про імперативний мандат, а також зміни до статуту партії.

У прес-службі партії зазначили, що "Батьківщина" делегує для участі в виборах більше 4 тис. кандидатів у депутати рад ОТГ.

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