У Барселоні мери міст Каталонії зажадали референдуму про самовизначення

Мери понад 700 міст Каталонії вийшли на марш в Барселоні з вимогою дозволити проведення референдуму про самовизначення, призначеного на 1 жовтня, повідомляє в суботу агентство Associated Press.

"Не потрібно недооцінювати каталонців", - заявив глава виконавчої влади Каталонії Карлес Пучдемон.

Він також висловив подяку мерам за те, що вони не відмовляються від ідеї проведення референдуму, незважаючи на вимогу прокуратури до поліції допитувати тих глав міст, які будуть сприяти проведенню референдуму, а також затримувати тих, хто відмовиться з'явитися на допит.

Рішення про проведення референдуму прийнято владою Каталонії в односторонньому порядку після низки невдалих спроб домовитися про організацію голосування з центральним урядом у Мадриді.

Раніше генеральний прокурор Іспанії Хосе Мануель Маса заявив, що органам поліції Іспанії, цивільної гвардії і автономної поліції Каталонії буде направлено розпорядження конфісковувати урни і бюлетені для голосування на референдумі про самовизначення Каталонії.

З розпорядження Маси також випливає, що відділи регіональної поліції повинні викликати на допит в місцеву прокуратуру мерів каталонських міст, які будуть сприяти референдуму. Тих, хто відмовиться з'явитися за власним бажанням, поліція повинна затримати. Мерів можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Він також звернувся до спецслужб Іспанії з проханням уважно відстежувати, чи проводить влада Каталонії підготовку до референдуму.