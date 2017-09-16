У Міноборони Білорусі спростовують твердження про те, що в навчаннях "Захід-2017" беруть участь 100 тисяч військових

Міністерство оборони Білорусі назвало недостовірною інформацію про 100 тисяч військових, які беруть участь в спільних білорусько-російських навчаннях "Захід-2017".

"Ця цифра в 100 тис. абсолютно не відповідає дійсності", - заявив начальник управління інформації - прес-секретар головного управління ідеологічної роботи міністерства оборони Білорусі Володимир Макаров журналістам в суботу в Мінську, відповідаючи на відповідне запитання.

Як підкреслив В.Макаров, оборонні відомства Білорусі та Росії неодноразово і по різних каналах інформували зацікавлені сторони про чисельність військових, задіяних в навчаннях.

Зокрема, нагадав він, загальна чисельність військових, які беруть участь в навчаннях - близько 12.7 тис, при цьому на території Білорусі в навчаннях задіяно близько 10 тис. чоловік.

Стратегічні навчання "Захід-2017" проходять 14-20 вересня.