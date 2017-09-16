Британський маршал авіації обраний головою Військового комітету НАТО
Головний маршал авіації Великобританії сер Стюарт Піч обраний наступним головою Військового комітету НАТО, повідомила прес-служба Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.
Обрання відбулося в суботу на зустрічі Військового комітету НАТО, яка проходить в Тирані, що складається з вищих військових посадових осіб альянсу.
Військовий комітет входить в число головних органів управління альянсу поряд з Північноатлантичною радою і Групою ядерного планування. З ним погоджуються всі рішення, що стосуються військової інфраструктури НАТО