Британський маршал авіації обраний головою Військового комітету НАТО

Головний маршал авіації Великобританії сер Стюарт Піч обраний наступним головою Військового комітету НАТО, повідомила прес-служба Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

Обрання відбулося в суботу на зустрічі Військового комітету НАТО, яка проходить в Тирані, що складається з вищих військових посадових осіб альянсу.

Військовий комітет входить в число головних органів управління альянсу поряд з Північноатлантичною радою і Групою ядерного планування. З ним погоджуються всі рішення, що стосуються військової інфраструктури НАТО