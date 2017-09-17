Події

07:05 17.09.2017

На Донеччині затримано інформатора бойовиків

Оперативники спецслужби затримали в Донецькій області інформатора бойовиків, який передавав незаконним збройним формуванням інформацію про сили антитерористичної операції, повідомили в Службі безпеки України.

"Співробітники Служби безпеки України затримали в Слов'янському районі Донецької області інформатора терористичної організації "ДНР", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в суботу.

Правоохоронці встановили, що житель одного з сіл двічі на місяць відвідує тимчасово окуповану бойовиками Горлівку нібито для перевірки стану квартири, яка йому належить. Співробітники СБ України задокументували, що таким чином людина регулярно передавала інформацію ватажкові одного з незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР".

"За його (ватажка бойовиків - ІФ) вказівкою, джерело збирав дані про переміщення, дислокації військової техніки та підрозділів сил антитерористичної операції поблизу лінії розмежування. Координати, які передавав зловмисник, використовувалися терористичними угрупованнями для обстрілів позицій Збройних сил України", уточнили в СБУ.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника за місцем проживання, під час обшуку також було вилучено незареєстровану зброю з патронами і бойову гранату.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 КК України (Участь в діяльності терористичної групи чи терористичної організації).

Тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

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