Бойовики за добу 35 разів обстріляли позиції сил АТО, втрат серед українських військових немає

Бойовики незаконних збройних формувань за минулу добу 35 разів обстріляли позиції Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції. Втрат серед українських військових немає, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"В кінці минулої доби обстановка в районі проведення АТО кілька загострилася, проте залишалася контрольованою українською армією. Після 18.00 російські окупанти активізували обстріл наших позицій, одинично використовуючи при цьому міномети різних калібрів ... Всього за минулу добу незаконні збройні формування 35 разів порушили перемир'я. У ході майже половини обстрілів наших позицій сили АТО відкривали вогонь. Втрат серед українських військових немає", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру в Фейсбук в неділю вранці.

На донецькому напрямку в суботу ввечері бойовики тричі з міномета калібру 82-мм, гранатометів, стрілецької зброї били по українським захисникам в районі Авдіївської промзони. Також під ворожий обстріл потрапили укріплення сил АТО поблизу Майорського і Пєсков.

На приморському напрямку з 82-мм мінометів бойовики відкривали вогонь на підступах до Широкиного і Павлополя. Факти застосування гранатометів зафіксовані біля Богданівки, Водяного, Старогнатівки.

Також неспокійно було і на луганському напрямку, де ввечері і вночі бойовики тричі били з мінометів різних калібрів по укріпленнях ЗСУ в околицях Кримського. Міномети калібру 120 і 82-мм застосовувалися і у Новотошківському.