Посла Німеччини викликали в МЗС Туреччини через курдський мітинг в Кельні

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало для пояснень посла Німеччини в Анкарі через курдський мітинг, що пройшов в Кельні, повідомляє в неділю агентство Associated Press.

Турецька сторона обурена там, що німецька влада видала дозвіл на проведення демонстрації, під час якої активно використовувалася символіка забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану. Учасники акції також вимагали звільнити лідера РПК Абдуллу Оджалана, який відбуває в Туреччині довічне ув'язнення з 1999 року.

У зв'язку з цим Анкара звинуватила ФРН в прихильності подвійним стандартам в боротьбі проти тероризму.

Мітинг в Кельні пройшов в суботу в рамках 25-го Міжнародного фестивалю курдської культури. За даними місцевих ЗМІ, в ньому взяли участь близько 10 тисяч осіб.