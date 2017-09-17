Події

07:17 17.09.2017

Посла Німеччини викликали в МЗС Туреччини через курдський мітинг в Кельні

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало для пояснень посла Німеччини в Анкарі через курдський мітинг, що пройшов в Кельні, повідомляє в неділю агентство Associated Press.

Турецька сторона обурена там, що німецька влада видала дозвіл на проведення демонстрації, під час якої активно використовувалася символіка забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану. Учасники акції також вимагали звільнити лідера РПК Абдуллу Оджалана, який відбуває в Туреччині довічне ув'язнення з 1999 року.

У зв'язку з цим Анкара звинуватила ФРН в прихильності подвійним стандартам в боротьбі проти тероризму.

Мітинг в Кельні пройшов в суботу в рамках 25-го Міжнародного фестивалю курдської культури. За даними місцевих ЗМІ, в ньому взяли участь близько 10 тисяч осіб.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У зоні АТО впав російський безпілотник "Орлан"

Бойовики за добу 35 разів обстріляли позиції сил АТО, втрат серед українських військових немає

Навіть якщо Росія виконає Мінські угоди, санкції через Крим залишаться в силі

Луценко за наявності 50 антикорупційних суддів збирається повернути країну до нормального життя

Волкер планує зустрітися з Сурковим в жовтні і обговорити питання безпеки і територіальної цілісності України

ОСТАННЄ

РБ ООН на прохання США обговорить боротьбу зі зброєю масового знищення 21 вересня

В Європі можлива підготовка нових видів терактів

Кемерон вбачає "пастку для України" в ідеї введення миротворців в Донбас

У тбіліських школах учні на великій перерві отримають безкоштовно по яблуку

Житель Харківщини сп'яну "замінував" райвідділ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА