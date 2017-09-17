Події

07:29 17.09.2017

США прагнуть уникнути виходу з угоди по клімату

США не стануть виходити з Паризької угоди, а будуть намагатися змінити умови участі країни в ній, стверджує WSJ. У Білому домі запевняють, що позиція Дональда Трампа щодо кліматичної угоди не змінилася

Сполучені Штати не стануть виходити з Паризької угоди по клімату, а будуть домагатися зміни умов своєї участі в ньому. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням відразу на кілька джерел, знайомих з підсумками наради в Монреалі, присвяченій Паризькій угоді з клімату.

За словами співрозмовників видання, представники влади США під керівництвом старшого радника Білого дому Еверетта Ейссенстата підняли питання перегляду умов участі США в цій угоді, сигналізуючи таким чином про те, що Вашингтон готовий залишитися в ній.

"США заявили, що не будуть переукладати Паризьку хартію, але спробують переглянути умови, на яких вони можуть брати участь в даній угоді", - наводить видання слова єврокомісара з енергетики та питань клімату Мігеля Аріаса Каньєте.

Білий дім в свою чергу заявив, що позиція США з Паризької угоди не змінилася. У той же час там підкреслили, що однозначного рішення щодо виходу з даної угоди президентом досі прийнято не було.

"Немає змін в позиції США щодо Паризької угоди", - сказав заступник прес-секретаря Білого дому Ліндсей Уолтерс. Він нагадав, що раніше "президент ясно дав зрозуміти, що США вийдуть з угоди, якщо не зможуть добитися вигідніших для країни умов".

5 серпня Держдеп направив в ООН офіційне повідомлення про те, що США планують вийти з Паризької угоди по клімату. Тоді ж американське зовнішньополітичне відомство заявило, що президент США готовий обговорювати зміни в угоді, щоб вона стала більш "зручною для Америки, для її бізнесу, її робочих, людей і платників податків".

Паризька хартія з клімату була підписана в 2015 році. Документ підписали 196 країн. Згідно з ним, держави повинні виділити $ 100 млрд країнам, що розвиваються, на вирішення проблем з кліматом.

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