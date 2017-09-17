Події

07:37 17.09.2017

Помер американський льотчик, засновник ВПС Ізраїлю

У США помер американський льотчик Мітчелл Флінт, який допомагав створювати ізраїльські ВПС в боях за незалежність у 1948 році. Йому було 94 роки

Американський льотчик Мітчелл Флінт, який в 1948 році допомагав формувати Військово-повітряні сили Ізраїлю під час війни за незалежність, помер в США у віці 94 років, повідомляє Fox News з посиланням на сина Флінта.

Колишній льотчик-винищувач ВМС США помер в суботу, 16 вересня, в Лос-Анджелесі "з природних причин", повідомив його син Майкл Флінт.

Флінт був одним із засновників "Махаля" - групи добровольців з різних країн, які брали участь в арабо-ізраїльській війні 1948 року. Він був одним з родоначальників першої винищувальної ескадри ізраїльських ВПС і допомагав навчати перших військових льотчиків Ізраїлю.

Флінт і інші члени "Махаля" літали на німецьких літаках, які були захоплені під час Другої світової війни. Нацистські знаки на них добровольці замазували Зіркою Давида.

Повернувшись в США, Флінт влаштувався в Лос-Анджелесі і став адвокатом. За словами його сина, батько продовжував літати аж до минулого року. "Він був скромною людиною, яка зробила те, що зробила, і ніколи не шукала слави", - сказав Майкл Флінт про свого батька. "Він пишався тим, що зробив, до самого кінця", - додав він.

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