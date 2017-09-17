Події

07:43 17.09.2017

Прикордонники затримали іноземця та автомобіль, розшукувані Інтерполом

У п'ятницю в пунктах пропуску "Чорноморськ-п/п" (Одеська обл.) І "Нові Яриловичі" (Чернігівська обл.) прикордонники затримали злочинця і викрадений автомобіль, яких розшукував Інтерпол, повідомили в Держприкордонслужбі України.

"Вчора прикордонники затримали іноземця, який розшукувався за скоєння кримінального злочину. Прикордонники Одеського загону зупинили в пункті пропуску "Чорноморськ-п/п" громадянина Грузії, який прибув в Україну теплоходом під прапором Литви. При проходженні паспортного контролю прикордонники встановили, що іноземець перебуває в міжнародному розшуку за крадіжку, пов'язану з насильством, на території Німеччини. Затриманого в установленому порядку прикордонники передали представникам Національної поліції", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в суботу.

Крім того, автомобіль, який знаходився в міжнародному розшуку, зупинили в п'ятницю прикордонники Чернігівського загону. Під час перевірки транспортного засобу "Хюндай" 2016 випуску білоруської реєстрації, який прямував з України через пункт пропуску "Нові Яриловичі", відбулося спрацювання бази даних Інтерполу.

"В ході встановлення обставин було встановлено, що автомобіль викрали на території Російської Федерації. Водія та транспортний засіб передали в Нацполіцію", - додали в Держприкордонслужбі.

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