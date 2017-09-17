Житель Харківщини сп'яну "замінував" райвідділ

Поліція встановила особу псевдомінера, який в кінці серпня заявив про підготовлюваний теракт в одному з райвідділів поліції Харківської області, і повідомила його про підозру.

"Правопорушником виявився 30-річний житель селища Гаврилівка Барвінківського району. Коли чоловік дзвонив оператору "102", він перебував у себе вдома в стані алкогольного сп'яніння", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 27 серпня о 18.20 на номер "102" надійшло повідомлення від невідомого про те, що в одному з райвідділів поліції області готується теракт. Інформація про мінування не підтвердилася.