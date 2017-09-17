Події

07:47 17.09.2017

Житель Харківщини сп'яну "замінував" райвідділ

Поліція встановила особу псевдомінера, який в кінці серпня заявив про підготовлюваний теракт в одному з райвідділів поліції Харківської області, і повідомила його про підозру.

"Правопорушником виявився 30-річний житель селища Гаврилівка Барвінківського району. Коли чоловік дзвонив оператору "102", він перебував у себе вдома в стані алкогольного сп'яніння", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 27 серпня о 18.20 на номер "102" надійшло повідомлення від невідомого про те, що в одному з райвідділів поліції області готується теракт. Інформація про мінування не підтвердилася.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У зоні АТО впав російський безпілотник "Орлан"

Бойовики за добу 35 разів обстріляли позиції сил АТО, втрат серед українських військових немає

Навіть якщо Росія виконає Мінські угоди, санкції через Крим залишаться в силі

Луценко за наявності 50 антикорупційних суддів збирається повернути країну до нормального життя

Волкер планує зустрітися з Сурковим в жовтні і обговорити питання безпеки і територіальної цілісності України

ОСТАННЄ

РБ ООН на прохання США обговорить боротьбу зі зброєю масового знищення 21 вересня

В Європі можлива підготовка нових видів терактів

Кемерон вбачає "пастку для України" в ідеї введення миротворців в Донбас

У тбіліських школах учні на великій перерві отримають безкоштовно по яблуку

Прикордонники затримали іноземця та автомобіль, розшукувані Інтерполом

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4122.html
РЕКЛАМА