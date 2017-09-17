Кемерон вбачає "пастку для України" в ідеї введення миротворців в Донбас

Введення миротворців ООН в Донбас пов'язане з великими ризиками для самої України і може стати "пасткою", заявив екс-прем'єр Великобританії Девід Кемерон. Спецпредставник Держдепу Курт Волкер також попередив про великі ризики

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон попередив, що пропозиція про введення миротворчих сил ООН в Донбас несе в собі певні ризики і може стати "пасткою" для України. Про це він заявив в інтерв'ю українському виданню Lb.ua в рамках 14-тої Щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві.

"Я думаю, що слід розглянути всі ці ідеї, але мені здається, що тут є потенційна пастка для України, якщо ми не будемо обережними. Справжня проблема на Донбасі полягає в тому, що там за підтримки Росії здійснюється агресія проти України. І відповіддю на це є припинення вогню, виведення всіх озброєнь, повернення контролю над східним кордоном України, а також ряд конституційних і спрямованих на децентралізацію заходів, які відображають проблеми в країні. Це не повинно вимагати введення миротворчої сили", - заявив Кемерон.

За його словами, введення миротворців може зробити конфлікт менш "гарячим", проте переведе його в заморожену фазу, зробить постійним. "Кращий варіант - щоб підтримувані Росією сепаратисти припинили стріляти в спостерігачів ОБСЄ. Це проблема", - заявив Кемерон і додав, що введення миротворців не повинно створювати "якусь нову межу між "республіками" і рештою України".

Під час цієї ж конференції спеціальний представник Державного департаменту США у справі переговорів з питань України Курт Волкер заявив, що пропозиції про введення миротворців в Донбас містять шкідливі для України елементи і ведуть до поділу країни, але вони можуть стати відправною точкою для досягнення компромісу.

"Специфіка того, що було запропоновано, більше розділить Україну, ніж зробить щось корисне. Але сам факт пропозиції цікавий - його треба проаналізувати. Якщо подумати про міжнародні сили безпеки і замінити російську армію в питанні моніторингу важкого озброєння, контролю кордону - це буде суттєвим кроком вперед і стане базою для реалізації Мінських угод", - сказав він.

Однак він попередив, що Україна повинна бути готова до виконання політичної частини мінських угод. "Якщо буде досягнута домовленість про миротворців, то ініціатива буде здійснюватися в контексті "Мінська". Це означає відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності на сході, контроль кордону. Але це означає також, що Росія повинна бути впевнена у виконанні політичної частини "Мінська", - резюмував Волкер.