В Європі можлива підготовка нових видів терактів

В майбутньому джихадисти готують нові теракти в Європі і в їх числі можуть бути такі типи атак, як масове отруєння продуктів або організація лісових пожеж. Про це, як пише Le Parisien, йдеться в звіті Головного управління Національної поліції Франції, яким володіє видання.

Згідно з даними документа, поліція Франції обізнана про можливість нових атак ісламістів. При цьому в документі вказуються нові типи атак, які раніше не фіксувалися. Як вважають правоохоронні органи, в списку цілей терористів можуть бути "аварія потягу, лісові пожежі або харчове отруєння".

При цьому поліція посилається на матеріали джихадистської пропаганди. У них організаторам атак пропонується "знайти довіру невіруючих, приховуючи свою радикалізацію", після чого раптово зробити теракт.

У зв'язку з можливою загрозою поліція має намір посилити заходи безпеки. Зокрема, посилено буде охорону об'єктів залізничної інфраструктури, шкіл, університетів і туристичних об'єктів. Крім того, для попередження терактів з використанням автомобілів, поліція Франції має намір відстежувати викрадення машин.

Напередодні в Лондоні, на станції метро "Парсонс Грін", стався теракт, в результаті якого постраждали близько 30 осіб. Саморобна бомба вибухнула в одному з останніх вагонів потяга. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Британська поліція вже затримала підозрюваного в організації атаки.