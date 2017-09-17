У зоні АТО впав російський безпілотник "Орлан"

У зоні АТО через технічній збій системи впав безпілотник "Орлан" російського виробництва, повідомив прес-центр штабу АТО.

"Українська ППО не встигла збити ворожий безпілотник "Орлан", хоча і добре відстежувала його маршрут. Учора, у першій половині дня "Орлан" впав сам внаслідок технічного збою системи. Відповідає моделі, яку виготовляють в Росії. Розробкою "Орлан-10" займається російське підприємство під назвою "Спеціальний технологічний центр", – йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці в Facebook в неділю вранці.

Безпілотний апарат впав поблизу п. н. Новоградівка в Донецькій області.

Військові наголосили, що корпус і двигун безпілотника – російського виробництва, електронна "начинка" родом із Тайваню.

У прес-центрі додали, що безпілотники Росія часто застосовує на Донбасі для розвідки і коригування вогню артилерії; вони, як правило, застосовуються комплексно, по 2-3 літаки на операцію. За класифікацією цей "Орлан-10" належить до оперативно-тактичного, малого радіусу дії.