Події

11:10 17.09.2017

Легковий автомобіль на повній швидкості врізався в машину дорожньої служби в Києві

У ніч на неділю у Києві в районі аеропорту "Жуляни" легковий автомобіль на повній швидкості врізався в машину дорожньої служби. Троє постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді госпіталізовані, повідомили на dtp.kiev.ua.

ДТП сталася близько 1.00 в Києві на вул. Великій Окружній, поворот на Жуляни.

"Автомобіль ВАЗ 2110, з невідомих причин, на повній швидкості врізався в причіп дорожньої служби, що наносив розмітку. Машина "вщент". Троє постраждалих у важкому стані були розблоковані силами ДСНС і госпіталізовані", – йдеться в повідомленні на сайті порталу dtp.kiev.ua у неділю вранці.

На місці працювали три карети швидкої допомоги і патрульна поліція.

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